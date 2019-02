DOPINGUSKANDAAL | Eesti Suusaliit: Tammjärv ja Veerpalu kinnitasid treenerile oma süüd

„Äsja vabastati Austria politsei hoole alt veidi rohkem kui ööpäev vahi all viibinud Eesti murdmaasuusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, kes viidi kinnipidamisasutusse 27. veebruaril otse Seefeldi MMilt, loetud minutid enne starti asumist.

Arvestades asjaolu, et dopingu kasutamise keeld on sätestatud ka suusasportlaste ja Eesti Suusaliidu vahelistes lepingutes ning Suusaliit on avalikult tauninud dopingu tarvitamist, peame õigeks dopingut tarvitanud sportaste karmi karistamist.

Eesti Suusaliidu juhatus koguneb esimesel võimalusel, et arutada edasisi toiminguid ja leidmaks täit selgust, kuidas ja millisel määral olid Eesti sportlased ja nendega seotud isikud kaasatud Seefeldis toimunud politseioperatsiooni raames paljastunud rahvusvahelisse dopinguskeemi.

Eesti Suusaliidu president Andreas Laane kinnitab, et arvestades selgunud asjaolusid, tuleb vaadata ning hinnata ka suuremat pilti ning saavutada nulltolerants dopingu kasutamisele Eesti suusaspordis.

Avalikkusele on kinnitatud, et Kasahstani suusasportlane Aleksei Poltoranin tunnistas end Seefeldi dopinguskandaalis veredopingu kasutamises süüdi. Märkimisväärseks asjaoluks on fakt, et nii Team Haanja kui Poltoranini eratiimiga on seotud Eesti suusatreenerid Mati Alaver ja Andrus Veerpalu. Seejuures on mõlemad mehed olnud Aleksei Poltoranini pikaajalised treenerid. Eesti Suusaliit palub antud küsimuses Eesti Olümpiakomiteel kiiremas korras oma seisukoht võtta.