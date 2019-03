DOPINGUSKANDAAL | Alles algus? Tõenäoliselt on patustanud sportlaseid rohkemgi 

Saksa politsei leidis Erfurtist kuritegeliku organisatsiooni nn peakorterist verest pungil külmkapi, mis kuuluvad ilmselt sportlastele, kes kasutasid dopingu tarvitamiseks sama rühmituse abi.



Nagu ütles austerlaste poolt juhtimist vedav Dieter Csefan: esimesed vahistamised olid kõigest piisaks meres.



Kuna rahvusvahelisel Antidopinguagentuuril WADA on tippsportlaste vereprofiilid teada, saab testi abil teistegi dopingu kasutajate nimed teada. Csefan on sõnaund, et Austria võimud kavatsevad WADAga juhtumi lahendamiseks väga suurt koostööd teha.