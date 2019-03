Dopinguskandaali sattunud Karel Tammjärv: Mati Alaver ütles, et tal on kontakt, kui tahan kiiremini suusatama hakata

Treener Anti Saarepuu: "Tere kõigile, kahjuks ma pean kurbusega teatama, et kaks meie sportlast on kinni peetud ja nagu ka teile eile ütlesin, dopingujuhtumiga seotud. Mõlemad sportlased on täna minule oma süüd tõestanud, et nad on süüdi. See on minu jaoks šokk. See pole kuidagi lihtne, seda on võimatu sõnadesse panna. Omalt poolt soovin öelda, et kõik inimesed, kes sellega seotud on, et nende julgus on see vastutus võtta. Kahjuks Andreas Veerpalu lahkus minu teadmata hotellist, koos Andrus Veerpaluga."

Saarepuu: "Karel ja Andreas elasid meist eraldi. Meie hotellis, kus elas ülejäänud koondis, pole keegi läbiotsimisi korraldanud, minuga pole korraldajad ühendust võtnud. Karel helistas mulle eile politseijaoskonnast ja ütles, tule mulle järgi. See on minule šokk. Täna oli meil Kareliga 45minutiline jutuajamine. Rääkisin teile ja Karelile, et olen Team Haanja vastutav treener, aga selle sündmuse eest ma ei saa, ega minu süda ei luba vastutust võtta."

Tammjärv: "2016. suve teine pool, mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, et kui tahad kiiremini suusatama hakata, on sul see võimalus. Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab. Võtsin vastu otsuse, et tahan saada abi veredopingu näol. Esimest korda 2016. suve lõpus võtsime verd välja, Lahti MMil panime uuesti sisse. Ei toonud erilist edu, sest olin haige tol MMil. Järgmisel hooajal rohkem verekotte välja suve jooksul ja rohkematel võistlustel enne võistlust veri välja, pärast sisse. Nii ei jää märke. Sel hooajal samamoodi.

Kuni siin MMil korraldas Saksa toll koostöös Austria politseiga suure operatsiooni, mida nad valmistasid ette paar kuud. Jälgisid inimesi, kes tuli Saksamaalt. Nägin ise tänavatel kahtlaseid inimesi, kes tegid minust pilti. Saksa arst arvas, et see on paranoia. Meid jälgiti ja korraldati rent. 28. veebruari hommikul pärast seda kui minu juures oli ära käinud Saksa arsti kaastöötaja, kes oli mulle minu vere sisse süstinud, valmistades 15 km klassikasõiduks. Pärast seda olin vahi all umbes 36 tundi. Andsin ütlused, rääkisin ka neile detailsemalt ja pikemalt, kuidas kõik toimus. Mulle öeldi ka, et kuna olen suure dopinguprogrammi üks väike lüli kuskil all, siis minu koostöö võimaldab mul pääseda tõenäoliselt siit koju, mitte jääda Austria vanglasse.

Karistus vahet pole, oleksin võinud jääda sinna kambrisse kuudeks. Minu jaoks on see vabanemine, et saan teiega rääkida, et käed ei värise. Hea, et läbi sai. Mul on muidugi väga raske rääkida Antiga, rääkida tiimikaaslastega, rääkida toetajatega, oma emaga, oma vanaemaga, kel süda murtud. Kõikide inimestega, kes lootsid, et Eesti suusatamine on nüüd jälle tõusuteel. Minagi, olles kolmandat hooaega sellega seotud. Oli tugev tunne, et ma ei taha seda teha. Aga ma lootsin, et minu tulemustest, minu paremastest tulemustest tekivad võimalused.

Rääkisin Alaveriga enne pressikonverentsi, ütlesin, et rääkisin talle sellega.

Andreas Veerpalu teab sellest, tema isa. Anti ei teadnud.