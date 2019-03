FOTOD | VÄGEV! WRC promotsiooniralli korraldatakse Eestis, memorandum ja koostöölepe sai allkirjad

„Eestile tehtud ettepanek on tunnustus sellele, et meie ralli korraldustase vastab rahvusvahelistele normidele, aga ka publikule, kelle huvi ralli vastu on meeletu. Kui testralli õnnestub, on see suur samm lähemale sellele, et Eesti võib saada püsiva õiguse WRC sarja etapi läbiviimiseks Eestis. Töötame selle nimel,“ kinnitas Estonian Autosport Events MTÜ ja Rally Estonia juhatuse liige Urmo Aava.