DOPINGUINTERVJUU | Karel Tammjärv: kõik head tulemused on saavutatud dopingu kaasabil, sisimas ei saanud nende üle rõõmustada 

Karel, miks sa sellele libedale teele otsustasid minna?

Tundeid ja mõtteid on tagantjärele raske meelde tuletada. Aga tahtsin saada kiiremaks ja tugevamaks ja nii oligi. Ju siis nii palju võitlejahinge on, et tahtsin, aga vahendid pole muidugi need, mille poole praeguse teadmisega pöörduksin.

Kas sa ei uskunud, et oled puhtalt võimeline tippu jõudma või ärgitas sind laialt levinud arvamus, et niikuinii kõik panevad?

Jah, natuke ka seda.

Mitte, et meedia on süüdi, aga tundsin, et need 30.–40. ei olnud piisavad. Olin iseendast kõik andnud, teinud tööd, treeninud, aga tulemus polnud kellelegi piisav.

Sport on karm. Kõik ei mahu etteotsa, aga kõik tahavad. Kuigi ka see 40. koht tähendab, et olen 30 mehest eespool olnud, aga suures pildis pole see 40. koht avalikkusele ega toetajatele piisav.

Kui palju paranoiat ja üle õla vaatamist nende aastate jooksul oli?

Mitte väga. Alguses tundus see muidugi minu jaoks hullem asi, aga vaikselt harjusin sellega. Dopinguarst sisendas seda tunnet, et vahelejäämisohtu pole.

Ta on proff, kes on juba aastaid seda teinud. Ta ei olnud isegi valmis selleks suureks operatsiooniks. Inimene kalgistub, harjusin ära selle uue käitumismustriga.