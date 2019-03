DOPINGUSKANDAAL | Mati Alaver: see on minu elu suurim viga 

"Käesolevaga kinnitan, et mina vahendasin Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidt kontakti 2016. aastal," läkitas Alaver meediale lakoonilise teate. "See on minu elu suurim viga ja kahetsen seda siiralt. Vabandan sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees. Minu tegevusele ei ole mingit õigustust."