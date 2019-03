Talisport DOPINGUSKANDAAL | Mati Alaver võib teenetemärgist ilma jääda Siim Kera , täna, 14:17 Jaga:

Mati Alaver. Aldo Luud

Eesti murdmaasuusataja Karel Tammjärv tunnistas täna dopingu kasutamist. Saksa dopinguarsti kontakti vahendas talle Mati Alaver, kes nimetas seda oma elu suurimaks veaks.Seoses skandaaliga on kahtluse all ka Andrus Veerpalu. Mõlemad mehed on presidendilt saanud ka Valgetähe teenetemärgi, Veerpalu I klassi, Alaver III klassi oma. Uurisime presidendi kantselei avalike suhete nõunikult Taavi Linnamäelt, kas mehed võivad autasudest ilma jääda."Kui saavad kinnitust riiklike teenetemärkide laureaatide vääritud teod – ja seda on Mati Alaver ju täna ka tunnistanud – algatab riigipea antud teenetemärkide äravõtmise," kirjutas Linnamäe. "Riigipea on hetkel välisvisiidil, aga tagasi jõudes tutvub asjaoludega ja esmaspäeval teeb otsuse."