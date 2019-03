Doping Indrek Saar dopinguskandaalist: midagi inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada Toimetas Triinu Laan , täna, 14:20 Jaga:

Erki Parnaku

„Eesti spordi maine ja usk puhta spordi võimalikkusesse on saanud ränga hoobi. Midagi veel inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada. Kogu see lugu tuleb tõmmata päevavalgele, ükskõik kui valus see ka ei oleks," leiab kultuuriminister Indrek Saar.