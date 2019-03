DOPINGUSKANDAAL | Kristjan Port selgitas, miks Tammjärv dopinguküttidele vahele ei jäänud 

Dopinguküttide vaatevinklist muudab pettuse tuvastamise raskeks see, et vereproovi pole mõtet vahetult pärast võistlust võtta, sest tugev pingutus mõjutab näitajaid ning sportlastel on hiljem lihtne sellele apelleerida. Pealegi pole ühekordne ebanormaalne näit Pordi sõnul piisav, et kedagi milleski kahtlustada.