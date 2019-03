„Usume Andrus Veerpalu“ leht jääb alles! Looja: „Kahju ja kurb on seda kõike lugeda.“ 

Viimaste uudiste valguses ei plaani Torjus lehekülge muuta ega seda maha võtta. „Arvan, et sellel leheküljel on Eesti spordiajaloos oma koht olemas. Sellega on liitunud suur hulk inimesi, tippajal üle 60 tuhande,“ rääkis Torjus Õhtulehele. „Usun, et see on olnud inimestele hea võimalus näidata oma meelsust. Mul ei ole põhjust lehe sulgemisega inimestelt seda võimalust ära võtta. Leht jääb alles!“