DOPINGUSKANDAAL | Aivar Rehemaa: Karel peab oma karistuse ära kandma, aga inimesena ei saa me teda hukka mõista 

Praegu on emotsioonid üleval ja asi on hull. Ise loodan siiralt, et inimesed suudavad mõista ja andestada. Vaadates täna Kareli intervjuud - ta rääkis südamelt ära nagu kõik oli, sirge seljaga, ei vassinud midagi. Me ei saa inimest seepärast hukka mõista, et ta kasutas dopingut või oli skeemi segatud. Alles võitis Therese Johaug, kes on dopingukaristust kandnud. Karel tunnistas üles, peab oma karistuse ära kandma. Aga inimesena me ei saa teda hukka mõista. Ta kannab oma karistuse ja asi on lõppenud.