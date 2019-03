DOPINGUSKANDAAL | Raido Ränkel: Eesti suusatamine põhimõtteliselt suri  

"Minul katkes sõbralikum suhe Matiga kolm aastat tagasi, sest ta oli minu isiklikule toetajale kirjutanud kirja, et too hakkaks kedagi teist toetama," lausus Seefeldis pühapäevaseks 50 km vabatehnikamaratoniks valmistuv Ränkel Õhtulehele.

Nüüd on siis Karel oma tõe ära rääkinud. Mis mõtted-emotsioonid sind valdavad?

Raske on. Sõna otseses mõttes. Selline asi on selja taga toimunud... Ei oleks uskunud. Oleme külg külje kõrval treeninud ja vaeva näinud. See uudis on paras pauk meie kõigi jaoks, kes sellega seotud pole.

Eesti suusatamine põhimõtteliselt suri sellega jälle. Ma ei kujuta ette, kuidas suustamine leiab uusi või olemasolevaid toetajaid, kes jätkuvalt paneks õla alla puhastele sportlastele ja taustajõududele, kes teevad tööd selle nimel, et olla puhtalt nendel kohtadel nagu oleme. Ja vahel hea suusa või päevaga õnnestuda. Kevad tuleb keeruline.

Mida sa Kareli ja Andrease suhtes tunned? Pettumust? Viha? Midagi kolmandat?

Karel tuli ja tunnistas ise üles. See oli päris hea tunne, et ta ise tuli ja rääkis kõigest. Päris kurb on muidugi kuulda, et ta on mind kolm aastat petnud, aga vähemalt sain tõe teada. Karel oli julge, mitte nagu Andreas, kes põgenes siit. Ei kujuta ette, mis neil peas toimus. Nende (viide ka Andrus Veerpalule - M.T.) elu see kergemaks ei tee.

Andreas on küll nüüd juba põgenenud, aga Karel on veel seal. Suudad sa tema läheduses üldse olla praegu?

Eile, kui sain teada, et nad pääsesid vabadusse ja tulevad siia hotelli, siis olin kategooriliselt vastu sellele.

Hommikul, kui Karel käis ja kõik ausalt ära rääkis, siis oli raske talle silma vaadata. Ta ütles ise ka, et tahaks emotsionaalselt kurvem olla, aga nagu ta pressikonverentsilgi ütles, siis ta vabanes pingest tänu sellele. Olen temas siiralt pettunud, aga vähemalt ta rääkis ega hakanud susserdama. Sai