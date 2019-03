DOPINGUSKANDAAL | Eestlasi aidanud dopinguarst kasseeris iga sportlase pealt 5000 eurot 

Just Alaver oli see, kes kolm aastat tagasi Tammjärvele skandaalset Saksamaa dopinguarsti Mark Schmidti tutvustas.

Saksamaa väljaande Bild andmetel oli Schmidtil profisportlaste seas 50-60 veredopingu klienti. Politsei poolt hetkel vahi all olev sakslane on dopinguvaldkonnas paraku juba ammu teada-tuntud nimi.

Endine Gerolsteineri rattur Bernhard Kohl on öelnud väljaandele Kurier, et Schmidt propageeris arstina dopingu kasutamist. "Kui sattusime kord dopingust rääkima, siis ta ütles, et on loogiline, et seda peab tegema. Lisaks sõnas ta, et ma pole ainus, kes veredopingut kasutab."