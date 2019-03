Suusaliidu president: uskumatu, et Mati Alaver on põhimõtteliselt dopingusaaga arhitekt 

Laanel oli keeruline seedida ka tõika, et asjaga on seotud ka legendaarne treener Mati Alaver, kes vahendas Tammjärvele Saksa dopinguarsti kontakti.

"Teine asi on see, et meie suusatamise pikaajaline legend ja tugisammas Mati Alaver on põhimõtteliselt dopingusaaga arhitekt. Ta on kasutanud oma head veenmisjõudu, et veenda neid halvale teele. See on uskumatu," rääkis Laane.

Alaver ise saatis pressile lakoonilise teate: "Käesolevaga kinnitan, et mina vahendasin Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsi Mark Schmidti kontakti 2016. aastal. "See on minu elu suurim viga ja kahetsen seda siiralt. Vabandan sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees. Minu tegevusele ei ole mingit õigustust."

Alaveri läkitust kommenteeris Laane järgnevalt: „Ma arvan, et selline legend sellise asja puhul nelja lausega piirduda ei saa. Tegemist on Eesti rahva jaoks olulise teemaga. Suusaliit ei ole kõige õigem arvaja, räägime EOKga, kuidas edasi minna. Sport peab olema puhas. Kui selline legend saab millegi sellisega hakkama, siis see väärib suuremat kajastust ja suuremat õppetundi.“

Kuidas Eesti suusatamine sellest löögist toibub?

„Mis puudutab tippspordi tegemist, siis tuleb paraku hakkama saada väiksemate ressursidega," tõdeb Laane. "Kindlasti saab olema raske. Team Haanja sponsorid on toetamisest loobunud. Eks suusaliit räägib sponsoritega eraldi üle, oleme kõigile öelnud, et puhas sport on A ja O. Mida see meie jaoks tähendab? Täielik restart. Alustame otsast peale. Kõigi sportlastega, kes on puhtad, tahame jätkata. Vestleme parimate suusatajatega, vaatame neile silma. Tõrvatilgad on ainult kaks legendaarset sportlast ja kaks legendaarset taustajõudu.“

Mis saab Team Haanja treenerist Anti Saarepuust?