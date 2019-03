DOPINGUSKANDAAL | Räsitud Anti Saarepuu: ma ei tea, kas üldse suudan kunagi Mati Alaveriga suhelda 

Kolmapäeval Seefeldis Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu (ning veel kolme välismaa suusataja, sealhulgas Andrus Veerpalu hoolealuse Aleksei Poltoranini) arreteerimisega alanud dopingusaaga jõudis täna tõele oluliselt lähemale.

Tammjärv rääkis ajakirjanikele, et alustas veredopingu kasutamist 2016. aasta suvel. "Mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, et kui tahad kiiremini suusatama hakata, on sul see võimalus. Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab," sõnas Tammjärv pressikonverentsil, mis oli otse-eetris nähtav Kanal 2 vahendusel.

Kogu saagast täiesti rusutud, kuid sellegipoolest vapralt ajakirjanikega koostööd tegev Saarepuu möönas Õhtulehele, et tunneb end ilmselgelt petetuna.

Ütlesid pressikonverentsil karmi lause, et sinu elu on nüüd rikutud. Miks sa nii arvad?

Ma küll ei vastuta nende tegude eest, aga ma olen vastutav treener. See jätab ikka märgi. Ütlesin juba esimesel või teisel päeval, et kui eelmisel aastal oli võimalus reaalselt kuskil mujal ka ennast arendada ja mujal töötada suusaalaselt, siis täna on see võimalus kindlasti kustunud.

Arvad, et see laieneb sulle?

Mulle tundub. Sisimas ikka loodan teisiti. Täna on tulnud sadu sõnumeid inimestelt, keda ei tunne, aga kes mind toetavad. Mitte ühtki negatiivset pole olnud. See on väga positiivne. Ma olen nii löödud selle asja keskel...

Kas Mati Alaveriga oled ka suhelnud selle jama ajal?

Ei ole. Ma ei tea, kas üldse suudan kunagi temaga suhelda. See kõik, mis välja tuli, on liiga karm.