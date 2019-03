Eesti kolmikhüppajad jäid sise-EMil finaali ukse taha 

Sportlane tõdes, et päris kõike ei suutnud ta endast välja pigistada. "Kohaga olen rahul, aga tulemuses jäi varu sisse. Olen sel hooajal vähe võistelda saanud ja hoojooksuga oli seetõttu probleeme. Ent tuli hooaja parim tulemus ja sellega olen rahul," kommenteeris Uudmäe, kelle esimene katse kandus 13.30ni ja teisel oli pikkust 12.49.

Tähti Alver hüppas kolmandal katsel 13.39 ja oli 14. Alveri esimesel katsel oli pikkust 13.01 ning teisel 12.87. "Ma ei täitnud oma eesmärki hüpata hooaja parim tulemus," sõnas Alver oma etteaste kohta ja lisas, et temagi on terve sisehooaja hädas olnud hoojooksuga. "Selle peab suveks korda saama."

Homme algava meeste seitsmevõistluse stardis on eestlastest Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri. Õiglane uuendas oma isiklikku rekordit veebruari alguses Tallinnas toimunud Rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kui võitis esikoha 6085 punktiga ning tagas ka koha EMil. Õiglane on 12 osaleja seas käesoleva sisehooaja tulemuste põhjal kolmas, temast suurema punktisumma on kogunud belglane Thomas van der Plaetsen (6132 punkti) ja hispaanlane Jorge Urena (6124 p).