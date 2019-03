GALERII | Hea sõidu teinud Talihärm tuli kodusel võistlusel neljandaks 

Supersprindi reeglid näevad ette, et igas tiirus on sportlasel kasutada üks varupadrun. Kui selle abil märki maha ei saada, tuleb suunduda trahviringidele.

Kvalifikatsioonis alles 29. kohale tulnud Anna Weidel oli finaali tulemuse üle selgelt õnnelik. „Ma olen väga õnnelik, et üldse edasi pääsen. Esimene sõit oli väga raske, nüüd finaalis sujus kõik aga suurepäraselt. Mu laskmine oli täpne, vajasin kokku vaid üht varupadrunit. Nii et kõik oli super,“ lausus täna esikohale tulnud sakslanna. Võiduajaks seadis ta 14.35,3.

Võistlusjärgselt ütles Talihärm, et jääb sõiduga väga rahule. „Ma ei oleks elu sees oodanud Top 10-sse jõudmist, sest kui minu laskmisest räägitakse, siis tavaliselt tuuakse välja kaks asja - ma ei lase väga hästi ja ma lasen väga aeglaselt,“ rääkis sportlane. „Supersprint peaks teoorias olema just kiirete laskjate ala, nii et ma ei pannud tänasele üldse mingeid ootuseid. Olen neljanda kohaga väga rahul. Ma kindlasti ei lasknud täna kõige kiiremini. Võtsin kindla peale, teadsin, et ma pean olema efektiivne.“