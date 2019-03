Talisport Hea sõidu teinud Talihärm tuli kodusel võistlusel neljandaks Toimetas Karl Juhkami , täna, 18:59 Jaga:

Johanna Talihärm. Jarek Jõepera / ELSF

Otepääl alanud IBU karikasarja hooaja eelviimasel etapil võisteldi supersprindis. Uudse võistlusformaadi võitjateks tulid sakslanna Anna Weidel ja norralane Endre Stroemsheim. Eestlaste parima tulemuse tegi Johanna Talihärm, kes saavutas kõrge neljanda koha. Supersprindi reeglid näevad ette, et igas tiirus on sportlasel kasutada üks varupadrun. Kui selle abil märki maha ei saada, tuleb suunduda trahviringidele. Kvalifikatsioonis alles 29. kohale tulnud Anna Weidel oli finaali tulemuse üle selgelt õnnelik. „Ma olen väga õnnelik, et üldse edasi pääsen. Esimene sõit oli väga raske, nüüd finaalis sujus kõik aga suurepäraselt. Mu laskmine oli täpne, vajasin kokku vaid üht varupadrunit. Nii et kõik oli super,“ lausus täna esikohale tulnud sakslanna. Võiduajaks seadis ta 14.35,3. Teise koha sai Dunja Zdouc Austriast (+31,9), kes kasutas esimese kahe lamadestiiru peale kokku üht varupadrunit ning püstitiirudes tuli tal lisaks varupadrunite kasutamisele läbida ka üks tr