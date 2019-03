GALERII | Tiitlikaitsja Saaremaa kindlustas, et vollefinaal jääb Eesti siseasjaks 

Saaremaal oli kasutada tunduvalt pikem pink ja peatreener Urmas Tali kasutas selle ka ära. "Tahtsime kogu "rosteri" läbi käia, et kõik saaksid võimaluse. Kvaliteeti peab mõlemal kuuikul olema niipalju küll, et RTU vastu hakkama saada ja oli ka. Oleks see mäng kolme geimiga lõppenud, oleks väga hästi olnud, lõppes neljaga, ka hästi," sõnas Tali.

Saaremaa üks põhijõude Eddie Rivera vigastas kolmanda geimi lõpus õnnetult põlve. "See nägu ütleb mulle, et ta homme mängib igal juhul," kommenteeris peatreener Rivera olukorda.

"Närvilisust meie mängus täna polnud, küsimus oli selles, kuidas saaksime Makowski ja Sami (Boehm) ja teiste tugevamad küljed täna välja tuua, et mängukindlus tuleks. Karli (Allik) pole ju pikk aega mänginud ja väsis täna pärast teist geimi. Avageimi lõpp läks nugade peale, aga siis tulid Siim Põlluäär ja Artis Caics sisse ja tegid otsustavad momendid. See näitas, milleks me võimelised oleme. Tänane oli kahtlemata võistkondlik võit ja kokkuvõttes usun, et oleme homseks finaaliks väga hästi valmis," rääkis peatreener.