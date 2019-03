GALERII | Tiitlikaitsja Saaremaa läheb finaalis vastamisi kodupubliku ees mängiva Tartuga 

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets rõhutasid kogu meeskonna panust. "Pärnu ei suutnud täna nii hullu servi lüüa nagu nad meile kolm mängu järjest olid löönud. Teine asi on see, et meie serv oli natuke agressiivsem ja see esimeses kahes geimis võttis neilt võimaluse võrgu keskel mängida. Seda enam, et Martti Keel natuke pelgab seal mängida. Pärnu rünnak on Kovalovi ja Atu peale üles ehitatud ja neid kahte oli vaja kontrolli alla saada. Brasiillasel lasime ikka palju möllata. Ise tegime väga vähe rünnakuvigu, see oli samuti oluline moment. Kokkuvõttes võistkonna võit," sõnas Ojamets.

Ka Meelis Kivisild jäi oma esituse osas tagasihoidlikuks. "Minu blokid sõltuvad väga tugevalt, kuidas nurgamehed oma kohavaliku teevad, kiidan ka neid," ütles temporündaja ja kinnitas, et olenemata 3:0 võidust oli mängus pinget kuhjaga. "Pinge geimide keskel on ikka teine kui tavamängus. Ma sain isegi kollase kaardi! Serv oli meil täna samuti tip-top ja see oli samuti ülitähtis. Finaalis tuleb valmistuda justkui kahe meeskonna jaoks, sest Saaremaal on nii palju häid mehi. Usun, et seal tuleb juba raskem mäng," lisas Kivisild.