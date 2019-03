Jaak Mae Alaveri seotusest dopingusaagaga: need kahtlused jäävad kogu eluks 

Samuti ei tekinud tal kordagi kahtlusi, et dopinguainetega võiks olla seotud tema treeningpartner, kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu. "Ma arvan, et kui oleks [kahtlusi] olnud, küll me oleks sellest teada andnud."

Et Mati Alaver on nüüd tunnistanud keelatud võtete tarvitamist, kuidas saab olla kindel, et seda ei ole juhtunud ka minevikus? "Keegi usub, keegi mitte, mis ma muud oskan öelda. Kindel on see, et rõõmu see kellelegi tee ja need kahtlused jäävad eluks ajaks."