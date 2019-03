DOPINGUSKANDAAL | Soomlased küsivad: kas Veerpalu on suusamaailma suurim pettur? 

Käimasolev Seefeldi MM paljastas eestlaste dopingukuradi. Politseihaarangu käigus võeti vahele murdmaamehed ja Team Haanja liikmed Andreas Veerpalu ning Karel Tammjärv. Viimane neist ütles eilsel pressikonverentsil, et sai kuulsa Saksamaa dopinguarsti kontaktid 2016. aastal Mati Alaverilt. Just Alaveri käe all saavutasid meie suusasportlased aegade parimaid tulemusi ja võitsid hulga medaleid.