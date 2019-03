DOPINGUSKANDAAL | Suusaliit esitab prokuratuurile Mati Alaveri suhtes kuriteoteate 

"Kõige hullem asi, mida treener saab teha, on veenda oma sportlast dopingut kasutama," selgitas Suusaliidu president Andreas Laane. "Arvestades, et inimesed on aastaid tihedalt koos, siis sportlased usaldavad oma treenereid. See on spordimaailma kõige alatuim tegevus.

Kui kasutada Mati [Alaveri] sõnu, et "rääkida, et on olemas selline arst, kuhu sportlane võib vabal tahtel minna." Või siis Karel Tammjärve sõnu "et kui tahad kiiremini sõita, siis mul on lahendus."

Eesti Suusaliidu juhatuse avaldus täismahus:

Meedia vahendusel on saanud teatavaks, et Austrias, Seefeldis toimuval MM-il olid Austria kriminaalpolitsei poolt peetud kinni Eesti murdmaasuusatajad, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Kinnipidamised olid toimunud seoses Austria ja Saksamaa õiguskaitseorganite koostöös läbiviidava kriminaalmenetlusega seonduvalt võimaliku kuritegeliku ühenduse organiseeritud tegevusega sportlaste poolt dopingu kasutamises.

Team Haanja vastutava treeneri (Anti Saarepuu) ja kinni peetud suusataja (Karel Tammjärv) pressikonverentsil sai teatavaks, et veredopingut on kasutatud aastaid ning et Karel Tammjärve kontaktiks dopingu kasutamise alustamisel oli Mati Alaver. Viimast kinnitas ka Mati Alaver, et tema vahendas Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidti kontakti. Muuhulgas kinnitas Karel Tammjärv pressikonverentsil, et "2016. suve teine pool mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, kui tahad kiiremini suusatama hakata, siis on sul see võimalus, Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab. Ja mina võtsin vastuse otsuse jah saada seda abi veredopingu näol."