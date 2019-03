Janek Õiglane viidi õnnetu teivashüppe järel areenilt ära ratastooliga

Kolme ala järel juhib norralane Martin Roe 2641. Saluri kaotab talle 17 punktiga (isikliku rekordiga -42 punkti) ja on teine, Õiglane on 2519 punktiga üheksas (isikliku rekordiga -35 punkti).

Õiglane ületab 2.01, enamaks tal jaksu pole. 2.01 ületas ta ka isikliku rekordi tegemisel Tallinnas. Õiglane kogus avapäevaga 3332 punkti, millega ta on kokkuvõttes kaheksas. Rekordigraafikuga on miinuspunkte 35.

Õiglane alustas teist võistluspäeva ajaga 8,18, mis jääb tema isiklikule rekordile (8,13) alla 5 sajandikuga. See andis eestlasele 937 punkti ehk pärast viit ala on Õiglasel koos 4269 punkti, mis annab alles jäänud kümne mehe konkurentsis viienda koha. Oma rekordigraafikuga on miinuspunkte 47



Viie ala järel on esikohal hispaanlane Jorge Urena, kellel on 4481 punkti. Teist positsiooni hoiab britt Tim Duckworth 4475 punkti, kolmas on rootslane Fredrik Samuelsson 4407 silmaga.