VIDEO | Õõvastavalt vigastada saanud Janek Õiglane: pole just parim vaatepilt, kui näed enda luud ja kõõlust

Esimesel katsel kõrgusel 5.00 tõmbas eestlane kõhuga lati alla, kuid maandus nõnda õnnetult teiba augu servale, et vigastas vasakut jalga. Kohe pärast maandumist tulid arstid Õiglase juurde ning eestlane tegi kätega risti, viitamaks, et võistlus on läbi. Areenilt viidi mees ära juba ratastoolis.