GALERII | Regina Oja kiitis Otepää publikut: väga tore, kõik elasid kaasa 

„Laskmise poole pealt, kaks eksimust on sprindis ikka palju ja seda rajal tagasi ei sõida, kuid kokkuvõttes väga hea pingutus,” lausus Oja ning lisas, et tunneb heameelt kohale tulnud publiku üle. „See on väga tore, kõik elasid kaasa. Ergutamist oli kuulda nii siin kui ka rajal. Hea on näha, et Otepääle on kohale tulnud palju rahvast ja meie tegemised lähevad neile korda!”