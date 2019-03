Ekspert: Alaverist õhkusid šokk, viha ja kurjus. Tammjärve kehakeel oli üllatavalt siiras 

Alaver: Mina pole Mark Schmidti kontakte talle kunagi soovitanud.

Alaver: Andsin vaid kontaktid, mina dopingutarvitamist ei soovitanud. Andreas Veerpalu kohta ma kommenteerida ei oska. Andrus Veerpalu oma karjääri jooksul veredopingut kindlasti ei kasutanud. Kui hästi ta sellega kursis on, seda ei oska kommenteerida.

* * *

Intervjuud saatsid pikad mõttepausid ja pinges olek. Stahlmani sõnul oli selge, et kogenud suusatreener kasutas vaid valitud sõnu ja oli eelnevalt meedias avaldatud materjali hoolega läbi töötanud. Ta võttis endale selleks ka aega, sest pikalt ei vastanud Alaver ajakirjanike telefonikõnele.

„Teda valdas hämming, et üldse vahele jäi. Iga öeldud lause oli hoolega läbi mõeldud. Ta mõtles täpselt, kui tihti nad Kareliga omavahel on rääkinud. Ta ei saanud öelda, et pole üldse suhelnud, sest teadis, et see tuleks telefonikõnede ajaloost välja. Iga sõna, mida ta ütles, oli täiesti kaalutletud. Mitte ükski lause ei tulnud emotsiooni pealt, kõik oli külmalt läbi mõeldud. Seal oli näha šokki ja viha. Ta oli kogu meedias levinud materjali ja ka Kareli intervjuu kümneid kordi läbi töötanud. Ta vastas nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Võimalik, et ta oli seda kõike juristi või advokaadiga arutanud. Praegu jääb mulje, et ta ei räägi kogu tõtt ära. See on ilmselt tema kaitsetaktika,“ spekuleeris Stahlman, kes vaatas intervjuu Õhtulehe palvel ka uuesti üle.

Alaveri käitumise juures pole eksperdi jaoks midagi uut, sest poliitikuid jälgides näeb sarnaseid intervjuusid tihti. „Praegune juhtum on väga huvitav. Mida rääkis Aivar Pilv enne, mida praegu? Sama jutt Alaveri puhul. Siin on nii palju vastuolusid. Kristjan Port soovitas samuti lugeda vanemaid artikleid ja uurida, mida samad inimesed varem ütlesid. See on meeletu segadus. Inimestega on väga palju manipuleeritud.“