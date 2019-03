DOPINGUSKANDAAL | Urmas Sõõrumaa selgitas rohkelt paksu verd tekitanud lauset 

„Sportlane on sportlane, tihtipeale jääb ju kooliharidus lünklikuks ja teab palju seda oma mõtlemistki on," rääkis Sõõrumaa eile ERRile.

See, kui suurt tarkust ning tugevat vaimu nõuab sportlasena läbilöömine ja maailma tippu jõudmine, on erakordne ja väljaspool igasugust kahtlust. Oma sõnadega rõhutasin täiskasvanud sportlase vastutust – nimetatud sportlased olid täiskasvanud ning seega pidid olema täiesti suutelised aru saama oma otsuste sisust, tähendusest ja tagajärgedest. Tõsiasi, et täiskasvanud sportlane on täielikult pühendunud spordieesmärgile ja seda sageli paratamatult osaliselt hariduse arvelt, sest spordikarjääri ja haridust võib olla keeruline ühildada – see ei ole halvustav, vastupidi – nii täielik pühendumus väärib austust.