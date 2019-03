DOPINGUSKANDAAL | Kas Andreas Veerpalu visatakse Norras ülikoolist välja? 

"See uudis tuli meile šokina. Ta on hea ja järjekindel õpilane, kes on meie keskkonda hästi sisse sulandunud," reageeris ülikooli professor Per-Öyvind Torvik TV2 vahendusel eilsele uudisele, et Veerpalu on kasutanud veredopingut. Sportlane ise pole sel teemal kommentaare jaganud, aga patustamisele viitas tema koondisekaaslane Karel Tammjärv.