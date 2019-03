Tänak Mehhiko rallil esimesena rajale minemisest: eelmine aasta nägime, et ka nii on võimalik sõita  

Kogu meeskond on näinud palju vaeva, et olla Mehhikos konkurentsivõimelised. MM-sarja liidritena tuleb meil reedel esimesena startida. See ei saa kerge olema, kuid nägime eelmine aasta, et ka nii on võimalik hea resultaat saavutada (esimesena startinud Neuville lõpetas kuuendana, teisena rajale läinud Ogier esimesena - toim) Seega vaatame, kuidas meil läheb," sõnas eestlane Toyota meeskonna pressiteate vahendusel.

Edu Mehhikost ootab ka tiimipealik Tommi Mäkinen. "Võit Rootsis andis meeskonnale enesekindlust, et me suudame ka Mehhikos väga head tulemust näidata. Ta on oma kõrguse ning temperatuuri tõttu alati meeskondadele väga keeruline ralli, kuid oleme viimase aastaga selle nimel palju töötanud, et just sellistes tingimustes enda auto usaldusväärsust tõsta. Samas pole me ära unustanud ka masina võimsust. Eriti intensiivselt oleme töötanud jahutussüsteemi kallal ning meie Hispaania testid näitasid, et oleme asjadega valmis."