Nimelt andis juhendaja mõista, et Mets soovib klubi vahetada, mistõttu ei kaasanud ta eestlast koosseisu. "Ta sõnas, et tema vastu tuntakse huvi. See aga tähendab, et ta mõtleb üleminekule, mistõttu teda täna polegi meeskonnas," vahendab vi.nl peatreeneri sõnu.