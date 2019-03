DOPINGUSKANDAAL | Skandinaavia meedia tümitab dopingulembelisi eestlasi, kuid meie juhtumid kahvatuvad Austria kõrval 

"Me ei vaata dopinguteemast kõrvale. Oleme alaliiduna tugevad, kinnitan seda 100protsendiliselt,“ ütles Schröcksnadel ajalehele Bild. "Mis puudutab austerlasi, siis meie poolt kehtib neile nulltolerants. Loodan, et nad kõik pannakse vangi, kõik, kes selle skandaaliga seotud on. Mul on hea meel, et on Austrias niivõrd karmid seadused. Meil on võimalik petiseid korralikult karistada.“