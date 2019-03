DOPINGUSKANDAAL | Austria naissuusatajad petnud meestest: nad sülitasid meile näkku 

Austria naissuusatajad Teresa Stadlober ning Lisa Unterweger ei suuda siiamaani uskuda, millega nende kaasmaalased Max Hauke ning Dominik Baldauf hakkama said.

"Ma vihkan neid. Vihkan, et nad seda meile tegid," põrutas Unterweger väljaandele VG. 24aastane suusataja teadis nii Baldaufi kui ka Hauket juba nooruspõlvest, mistõttu tunneb ta ennast praegu reedetuna.

"Viimased paar päeva on minu jaoks väga rasked olnud. Need kaks kutti polnud mitte ainult mu koondisekaaslased, vaid minu sõbrad. Nad reetsid minu ning rikkusid taaskord Austria suusatamise mainet. See pole esimene kord, kui nii juhtub. Mul on tunne, et mulle oleks justkui näkku sülitatud."

Lisa Unterweger. Reuters/Scanpix

Sarnased emotsioonid valitsevad ka Stadloberit. "Viimased paar päeva on nii minu kui ka kogu koondise jaoks äärmiselt keerulised olnud. Me ei uskunud, et võiksime pärast Sotši olümpiat taas ennast taas sarnasest olukorrast leida. See on äärmiselt kahetsusväärne hetk kogu Austria koondise jaoks.