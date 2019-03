Dopinguskandaal utsitab noori suusamehi veelgi kõvemini pingutama 

„Nägin, kui palju suusatamine eestlastele korda läheb. Tundidega tuleb uudiste alla sadu kommentaare. Tahaks, et kõik loeksid uudiseid, kuidas ma sõidan hästi ja kommentaarid poleks halvad,“ selgitab Himma enda motivatsiooni tippspordiga jätkama.

Ta jätkab: „Šokk on tegelikult suhteliselt suur. Aga arvan, et tulevik pole nii raske kui esmapilgul tundub. Algselt oli jutt, et nüüd on suusatamisega kõik, raha pole. Järjest rohkem hakatakse sõna võtma, et noored on puhtad ja motiveeritud, miks võtta neilt võimalus.

Kõige rohkem saab kahju muidugi Team Haanja punt, meie Martiniga oleme seotud enda klubidega (Roos Tallinna CFC Spordiklubiga ja Himma Otepää Karupesa tiimiga). Klubidel ei tohiks väga raskemaks minna. Raskem pool on pigem suusatamise natuke kehv maine.“

Kevadel Audentese spordigümnaasiumi lõpetav Himma loodab samuti, et Eestis leidub veel häid inimesi, kes tahavad jätkuvalt suusasporti panustada. Kuid ta ei salga ka muremõtteid.

„Mul on just see hooaeg hästi läinud. Sain MMile, mis on super,“ sõnab Kalju Ojaste õpilane. „Käega löömise tunnet kindlasti pole. Olen igal aastal arenenud. Ma ei lase sel (dopingusaagal - M.T.) ennast nii palju mõjutada, et peaksin lõpetama.