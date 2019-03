DOPINGUSKANDAAL | Alaveri endine õpilane Narusk: ma ei mõtle sellele, kas kõrvaltoas kasutati dopingut 

Seefeldi MMil vahistati politseihaarangu käigus Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, kes mõlemad tunnistasid veredopingu kasutamist. Tammjärv teatas, et sai dopinguarsti kontakti endiselt koondise treenerilt Mati Alaverilt. Tumedad pilved on ka Alaveri edukaima õpilase Andrus Veerpalu kohal, sest lisaks pojale jäi vahele ka kahekordse olümpiavõitja juhendatav Aleksei Poltoranin.

Kogu dopinguskandaali ulatus on aga väga suur ja puudutab Eesti suusaspordi kuldaegu. Kelles Narusk värskete uudiste valguses kõige enam pettunud on? „Ma ei oskagi nii öelda. Kahtluseid ja kõhklusi jagub. Püüan lähtuda sellest, et minu ajal tehti ja isegi praegu tehakse puhast sporti. Ma ei mõtle sellele, mis omal ajal toimus: kas kõrvaltoas kasutati dopingut, samal ajal kui mina seda ei teinud? See ei ole minu jaoks küsimus, ma ei tegele enda peas selle aruteluga. Need ajad on läinud, pole mõtet heietada. Vanu aegu tagasi ei saa tuua. Hiljem ümber jagatud medalid mingit erilist rõõmu niikuinii ei paku. Pigem tasub eluga edasi minna,“ arutleb Narusk.