Ai-ai! Asjad on jõudnud nii kaugele, et Siim-Sander Vene ei mahu Gran Canaria koosseisu, tiimi ähvardab kõrgliigast väljalangemine 

Viimastel aegadel on Gran Canaria meeskonda räsinud vigastused, nõnda toodi eelmisel nädalal eesliini kaks uut pallurit. Nii Cory Jefferson kui ka Jacob Wiley võivad mängida number "nelja" peal ehk on Vene otsesed klubisisesed konkurendid.

Võrreldes viimaste mängudega on terveks saanud eesliinimängija Eulis Baez. Seetõttu Vene täna koosseisu ei mahtunudki. Edaspidi läheb olukord veel tihedamaks, sest praegu on vigastusega audis tsentrid Anžejs Pasecniks ning Luke Fischer.

Gran Canaria pidi võõral väljakul tunnistama Burgose nappi 89:87 paremust. See tähendab, et Vene koduklubi on kahe liiga peale kaotanud üheksa järjestikust kohtumist ning viimasest 14st 13. Viimati saadi võit kirja 20. jaanuaril.