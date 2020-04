Spordivaria Ümber maailma purjetanud Uku Randmaa: ma ei taha rohkem oma eluga riskida Kaarel Täll , täna, 20:25 Jaga: M

Üksinda ümber maailma purjetanud Uku Randmaa jõudis tagasi kodumaale. Lennujaamas toimus pidulik vastuvõtt, kohal olid pereliikmed, sõbrad, fännid ja orkester. Foto: Martin Ahven

„Lõpu poole oli hetki, mis tundusid igavikuna. Aga siin ja praegu tunnen, et vähemalt vaimselt sõitsin vaid ühe nädalaga ümber maailma.“ Need sõnad kuuluvad 55aastasele Uku Randmaale, kes purjetas ilma ühegi peatuseta ihuüksi 252 päevaga ümber planeedi. See on oma ala absoluutne tippsaavutus – midagi sarnast nagu Mount Everesti või avakosmose vallutamine.