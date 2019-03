Austraallaste soovitus surfilembelisele Hamiltonile: kui hai tuleb, siis anna talle vastu hambaid

"Ma soovisin väga siin [Port Phillip Bays] surfata, kuid ma ei leidnud turvavõrguga eraldatud ala. Mina keeldun minemast haidega koos surfama," vahendab The Sun Hamiltoni sõnu.

"Mis siis, et kõik australlased kinnitasid mulle, et "sinuga ei juhtu midagi. Kui hai tuleb, siis anna talle vastu hambaid". Australlased on tõepoolest veidi segased," jätkas ta muheledes.