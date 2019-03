Bö hirmutas kaasmaalasi, Fourcade'i puukuuri lennanud lasud röövisid prantslastelt medalid 

Võrreldes viimase MMiga on edasiminek korralik, sest 2017. aastal ei jõudnud meie teatemeeskond isegi finišisse (protokolli märgiti 21. koht - toim). Pyeongchangi olümpial said meie mehed 13. koha.

Homme sõidetakse MMi viimaste aladena naiste ja meeste ühisstardid, need algavad vastavalt 14.15 ja 17.

Eestlaste kommentaarid ETV otse-eetris:

Rene Zahkna: "Esimene ring on taktikaline, kuna on pundis sõitmine, siis tõusudel vajub grupp kokku ning tagumistel tuleb pidurdada. Esimesest tiirust tuli ära ühe varuga ning ka teisel ringil üks varupadrun - see pole midagi hiilgavat, aga pole ka kehv. Üks varu tiiru kohta on täiesti okei.



Teisel ringil läksin kiirtulega peale, et liidreid kätte saada, aga viimane lask ei tulnud alla. Tempo oli lihtsalt nii kiire, et ei jõudnud hingata ning hapnikupuudusest läks viimane mööda."

Kalev Ermits: "Endal on ka lust sõita, kui suusk libiseb. Sain Kauri [Kõivult] ühe paari, millega sõita. Tegelikult leidsime koondise peale ainult kaks paari suuski, seega Kauri sõidab nüüd veel minu suuskadega ning Rene [Zahkna] suusad määriti uuesti Rolandile [Lessingule]."

Roland Lessing: "Ei olnud minu päev. Lamades ei saanud üldse hakkama, hakkasid vahed kärisema ning püsti ka, viskas ära. Noored poisid tegid täna väga hästi, au neile, kahjuks ei suutnud omalt poolt midagi juurde lisada."

Küsimusele, kas tegemist oli mehe viimase stardiga tippkonkurentsis, vastas Lessing, et suure tõenäosusega see nii on.