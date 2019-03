TUULT TIIBADESSE! Eesti koondise keskkaitsja siirdub Norra kõrgliigasse 

2015. aastal FC Floraga liitunud pikakasvuline keskkaitsja Madis Vihmann on sel talvel korduvalt Norras testimisel käinud ning nüüdseks on selge, et uuel hooajal tõmbab ta selga Norra kõrgliigaklubi Stabæki särgi. 2008. aasta Norra meisterklubiga sõlmiti kaheaastane laenuleping, teatab FC Flora oma kodulehel.

Stabæk IF on kümne aasta tagune Norra meister, kes viimasest 25st hooajast 23 mänginud kõrgliigas. Viimati langeti esiliigasse peale 2012. aastat, kuid viis järgnevat hooaega on kõrgliigas mängitud. Mulluse hooaja lõpetas Stabæk 16 meeskonna konkurentsis 14. kohal.

“Madis tuli neli hooaega tagasi Florasse potentsiaalika noorena. Selle ajaga on ta teinud suure arengu ning on valmis liikuma edasi kahekordse Eesti meistri ja oluliselt küpsema jalgpallurina. Soovime Madisele edukat klubihooaega!” sõnas FC Flora president Pelle Pohlak.