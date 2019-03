Valga-Valka šokeeris Tartu Ülikooli, Rapla lootused said taas väikese löögi 

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene hinnangul ei mängitud lõppu eriti õnnestunult. „Jäime lõpuminutitel nende mängu kinni ega loonud enam teravust. Kui me ka lõpuks saimegi vabaviskeid, siis panime need mööda. Lõpusekunditel jooksis väljakul ka juhe kokku ja tegelikult ei oleks tohtinud Valgale lõpus rünnakut jäädagi. Aga nii see mäng läks ja nüüd peame järgmise nädala lõpus näitama Lätis sisu, et play-offi koht kindlustada,“ sõnas Vene.



Avis Utilitas Rapla - Ogre 83:95 (24:21, 15:34, 27:24, 17:16)



Rapla pidi esimesed kolm minutit Ogre vastu tagaajaja rollis olema, misjärel viis Dominique Hawkins omad 8:7 ette. Hunter Mickelsoni pealtpaneku järgselt haarati 14:7 eduseis ja Ogret enam avaveerandil endast mööda ei lastud. Rinalds Sirsninš viis külalised teise veerandaja avaminutitel 29:28 ette ja seejärel tehti veel 13:1 spurt. 27 sekundit enne poolajapausi tabas kaugviske Ervins Jonats ja vähendas Rapla jaoks vahe 13 punktile, kuid samaga vastas ka Sirsninš.



Kaotusseis paisus Raplal kolmanda veerandaja keskel juba 21-punktiliseks. Kahe minuti jooksul õnnestus Raplal siiski 11 punkti tuua ja vahe 66:79 peale vähendada. Tagasitulek võõrustajatel jätkus ning Brian Williamsi, Indrek Kajupanga ja Jonatsi korvide toel vähenes 4.43 enne lõppu kaotusseis kuuele punktile. Peagi tabas Kajupank ka kaugviske ning Ogre oli nii koguni 18 punkti maha mänginud. Edgars Lasenbergs vastas aga kaugviskega, Karlis Apsitis tõi viis punkti ning Janis Poznaks realiseeris lähiviske. Nii läks Ogre 48 sekundit enne lõpuvilet 93:80 juhtima ja ülejäänud vähese ajaga ei suutnud Rapla enam põnevust tagasi tuua.



Kaotuse tõttu pole Rapla koht esikaheksas enam sugugi kindel. Põhiturniiri viimases mängus minnakse vastamisi küll Läti Ülikooliga, aga hetkeseisuga vajab Tallinna Kalev/TLÜ vaid ühte võitu, et ise kaheksandale positsioonile tõusta. Kalev/TLÜ ja Rapla omavahelised mängud on 1:1, kuid korvide osas on Kalev/TLÜ 15 punktiga peal.



Renars Magone viskas Ogre parimana 22 punkti ja võttis 9 lauapalli. Kristaps Dargais lisas 17 punkti, 7 lauapalli ja 5 korvisöötu. Edgars Lasenbergs järgnes 14, Rinalds Sirsninš 11 ning Janis Poznaks ja Karlis Apsitis kumbki 10 punktiga.



Rapla poolelt tõi Dominique Hawkins 21 punkti, kogus 6 lauapalli ja andis 8 korvisöötu. Indrek Kajupank sai kirja 17, Ervins Jonats 16 ning Hunter Mickelson ja Brian Williams võrdselt 10 silma.



Päeva kolmandas mängus oli BK Ventspils 97:67 üle BK Liepajast.



Eesti-Läti Korvpalliliiga jätkub pühapäeval, 17. märtsil kolme mänguga. Jekabpils kohtub Läti Ülikooliga, Pärnu Sadam võõrustab Jurmalat ning Taltech sõidab külla Valmierale.