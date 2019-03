Pärnu servikahurid surusid tiitlikaitsja Saaremaa põlvili 

Pärnu peatreener Avo Keel tõdes, et tema hoolealused alustasid kohtumist hästi. "Üheks meie edu võtmeks oli muidugi hea serv, eriti ühe mehe poolt. Samas lasime neil liiga lihtsalt mängu tagasi tulla," rääkis peatreener. Keel lisas, et ei saa sellega nõustuda, et vastane tegi halva esituse. "Nende halva esituse põhjus oli täna teisel pool võrku," sõnas Keel.