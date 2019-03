ÕNN ON PÖÖRDUNUD? Siim-Sander Vene koduklubi sai kolmanda võidu järjest, eestlase panus tagasihoidlik 

Eestlane pääses platsile 8 minutiks ja 38 sekundiks ning punkte ei kogunud. Vene eksis nii ühel kahe- kui ka ka ühel kolmepunktiviskel. Küll sai ta kirja vaheltlõike.



Gran Canarial on kirjas 8 võitu ja 15 kaotust, millega hoitakse liigatabelis 14. kohta.



Vene koduklubi Gran Canaria on viimasel ajal saanud uue hingamise, nädal aega tagasi alistati Hispaania liigas Tenerife ning lõpetati 10mänguline võiduta seeria. Nädala keskel võideti euroliigas Darüssafaka 84:64.



Enne neljapäevast euroliiga kohtumist sai tiim ka uue peatreeneri. Victor Garcia asemel on tiimi uueks lootsiks Pedro Martinez, kes juhendas klubi ka aastatel 2002-2005 ning 2009-2014.