Pedofiilist jalgpallur saab enneaegselt vangist välja ning muretseb oma tuleviku ja turvalisuse pärast 

"Adam on vangist välja saamise osas hirmul. Ta kardab hullude reaktsioone. Ta oli armastatud jalgpallur, aga teab, et nüüd nähakse teda pedofiilina," rääkis allikas. "Kuna ta kardab nii väga, vabastatakse ta öösel."



Sel nädalal jagas juhtunu kohta esimest korda kommentaare Johnsoni endine tüdruksõber ning lapse ema Stacey Flounders, kes tunnistas, et teda üllatas kohtuotsus.