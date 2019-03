Jalgpall Aivar Pohlaku sümboolsesse koosseisu kuulub ta ise, kamp kirjanikke ning Kalevipojastki kõvem mees Aivar Pohlak, Jalka , täna, 11:50 Jaga:

Aivar Pohlak. Robin Roots

Lähtusin valikutes võrdsel moel nii elust kui ka jalgpallist ja nii tänapäevast kui ka minevikust. Samuti asjaolust, et olen eestlane ja arvan teadvat ja tundvat, mida see tähendab. Formatsiooniks valisin 4-4-2, mis on mõistetav nii minu kui ka praegusele põlvkonnale. Osa koosseisu valitud mehi on küll juba manala teil, aga nende vaimujõud ja siia maailma jäetud jäljed on sedavõrd võimsad, et saame platsil kindlasti hakkama.