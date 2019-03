KES SIIS MUU? Therese Johaug võidutses Faluni MK-etapil 

Äsja Seefeldi MMilt kolm kulda ja ühe hõbeda võitnud Johaug ei ole vahepealse ajaga oma head vormi minetanud. Tema edu rootslanna Ebba Andersoni ees oli täna 18,5 sekundit. Kolmandana lõpetas ameeriklanna Jessica Diggins, kaotussekundeid kogunes 30,3. Täna lõpetas 56 naist, ühtegi eestlannat ei osalenud.



Johaug on tänavu võitnud juba 9 MK-etappi ning distantsiarvestuses hoiab ta MK-sarja esimest kohta, üldarvestuses on aga 1060 punktiga neljas. Juhib Ingvild Flugstad Östberg (1424), järgnevad Natalja Neprjajeva (1327) ning Krista Pärmäkoski (1115)