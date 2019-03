Paar kuu jooksul suri juba 22. hobune – kas ajaloo suurim dopingutragöödia? 

Viimastel kuudel on USAs lahti rullunud eriti traagiline saaga. Kuulsa Santa Anita Parki hipodroomil on pärast 26. detsembrit surnud 22 hobust. Nüüd jõuti viimaks otsuseni, et seal keelati ära suure hulga ravimite kasutamine.

Samal ajal valitseb endiselt teadmatus, mis surmade taga ikkagi on. Ühe võimalusena tuuakse välja ka ootamatult külma ilma, kuid ravimite kasutamise keelamine annab siiski vihje, et hobustele on manustatud äärmuslikke aineid.

Meeleavaldus hobuste kaitseks. AFP/Scanpix

Veebruaris lahvatas dopinguskandaal ka koertespordis: selgus, et võidujooksudel osalevate loomade peal kasutatakse sarnaseid keelatud võtteid nagu inimeste spordis.