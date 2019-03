Donaldas Kairys valusast kaotusest Himkile: see oli juba kolmas-neljas mäng, mille viimase viie minutiga käest lasime 

Kalevi peatreeneri Donaldas Kairyse sõnul oli tegi valusa allajäämisega. "Kahju, et sellise mängu käest lasime. Olime 35 minutit mängus, aga kui tulid otsustavad hetked, hakkas Himki mängima oma parimat korvpalli. Meie hakkasime tegema pallikaotusi ja nii meie rünnak kui ka kaitse lagunesid. Aga pean tunnistama, et kui mängida nii suure intensiivsuse ja nii võimsa emotsiooniga, tuleb väsimus mängu," sõnas ta pärast kohtumist.

"See oli kolmas või neljas mäng, mille kaotame viimase viie minutiga. Oleme väsinud ja siis on raske teha tarke otsuseid ja lõpuni võidelda," lisas ta.

Midagi positiivset? "Mulle meeldis, kuidas alustasime ja see, kuidas fännid mängu sekkusid. 35 minutit meeldis mulle väga," vastas Kairys.

Kalev/Cramol on tabelis nüüd 9 võitu ja 11 kaotust. Sellega hoitakse kaheksandat kohta. Lähimate konkurentide heitluses jäi peale Riia VEF (8-13), kes alistas kodus Saraatovi Avtodori (8-12) 89:78.

"Kokkuvõttes on kõik meie kätes. Meie kandadel on kaks tiimi, kes hingavad meile kuklasse. Peame allesjäänud kuuest mängust võitma pooled," rääkis peatreener.

Himki juhendaja Rimas Kurtinaitis nõustus kolleegiga. "Füüsis on meil hea ja lõpus oli meie kiirus Kalevist üle. Keskmikud, nagu Kalev, Riia VEF ja Nižni Novgorod on kõik ohtlikud. Teadsime, et tuleb raske mäng, sest meie ja Moskva CSKA vastu pannakse täiega ja tahetakse võita," rääkis ta.