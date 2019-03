OOTUS: Kas Kregor Zirk alistab olümpiavõitja rekordi? 

„Ta natuke rikkus minu plaane, alustas väga kiiresti,“ ütleb etteaste teisena lõpetanud Kregor muheldes. Ent jätkab tõsiselt: „Tean, et viimased hooajad on tal olnud üpris rasked. Ta pole nii heas vormis nagu viis aastat tagasi. Samas oli kasulik temaga võistelda.“

Enne Belgradi minekut parandas Kregor Türgis kiiruslikke võimeid ja võis tehtud tööst rõõmu tunda. „50 m vabalt õnnestus väga hästi,“ ütles eelvõistlusel Eesti hooaja tippmargi 23,56 püstitanud sportlane, kellel finaalis start luhtus. „Vastupidavus on samaks jäänud, aga kiirus on tõusnud.“

Nüüd naaseb Kregor seitsmeks päevaks kodumaale. Tuleval nädalavahetusel osaleb ta Tartus Balti matšil, kus on kavas 100 m liblikat, 200 m vabalt ja kaks teateujumist.

„Kõige rohkem treenin koos Vladimir Dubininiga,“ märgib Kregor. „200 m kroolis oleme võrdsed, 100 m on ta pool sekundit kiiremini ujunud. Vladimiriga on kasulik harjutada – ühes trennis on ees tema, teises mina, tugev konkurents viib edasi.“