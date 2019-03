Tartu teenis Balti liiga finaalis napi kaotuse. „Otsustavaks sai psühholoogiline pool.“  

Neljanda geimi muster oli algul taas samasugune nagu kolmes eelmiseski. Tasavägine mäng, kus kumbki naiskond ei suutnud otsustavalt eest ära rebida, käis kuni seisuni 10:12, mis kaotusseisus olnud Tartu tegi 8:0 vahespurdi ja asus 18:12 juhtima. Leedukate vaim polnud sellega siiski veel murtud, nad suutsid vahet vähendada, aga geimi päästa siiski enam mitte. Neljas Tartule 25:22 ja see tähendas, et Balti liiga võitja selgitamiseks läheb vaja viiendat geimi.

Otsustavat alustas paremini Tartu minnes kiirelt 6:1 juhtima, pooled vahetati seisul 8:3. Näis, et mäng on tehtud. Aga ei, kohe seejärel suutis Alytaus vahe vähendada seisuks 7:8 ja siis juba ise 13:11 juhtima minna. Esimese matšpalli seisul 12:14 suutis Tartu veel päästa, aga teist enam mitte ja nii läks geimivõit 15:13 ja sellega ka Balti liiga meistritiitel Alytaus Prekyba-Paramale

„Otsustavaks sai psühholoogiline pool. Viiendas geimis peale pooltevahetust lootsime võib-olla liialt, et tuleb ise ära ja mäng muutus seetõttu veidi liiga ümmarguseks,“ selgitas kaotuse põhjuseid TÜ/Bigbanki peatreener Kristjan Kais. „Vastane tegi südi partii kaitses ja see „sõi“ meie ründajaid, et justkui nagu pallid, mis oleks pidanud või tavaliselt on maha jäänud, ei jäänud täna maha ja iga punkti pärast tuli topelt võidelda.“